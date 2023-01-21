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Частину України сьогодні засипле мокрий сніг: прогноз погоди

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Україна, Субота 21 січня 2023 07:00
Частину України сьогодні засипле мокрий сніг: прогноз погоди Фото: погода 21 січня буде з мокрим снігом та плюсовою температурою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Західні області України сьогодні, 21 січня, накриє мокрий сніг. На решті території нашої країни опадів не передбачається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні на заході України вдень невеликий мокрий сніг, а в темний період опади можуть посилитися. У Карпатах вночі прогнозується значний, а вдень невеликий сніг. Синоптики попереджають про налипання снігу та ожеледицю на дорогах.

В інших областях хмарно з проясненнями, але без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів на заході покажуть протягом доби до +5 градусів, у Карпатах - 1 -5 градусів.

У середньому вдень температура очікується у межах +2 +7 градусів, вночі від +3 до -2. У південних областях вдень до +10, а на сході вночі до -6 градусів.

Частину України сьогодні засипле мокрий сніг: прогноз погоди

Погода в Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, проте опадів не очікується. Вітер південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві вдень покажуть +3 +5 градусів, а вночі від 0 до +2.

Нагадаємо, у Києві на Водохрещу зафіксували новий температурний рекорд. У столиці вперше за 143 роки температура повітря піднялась до 10 градусів.

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