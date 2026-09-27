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Во Львовской области военный взорвал гранату, четыре человека пострадали

11:43 27.09.2026 Вс
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Во Львовской области военный взорвал гранату, четыре человека пострадали Фото: во Львовской области военный взорвал гранату (facebook.com/police.lviv.region)
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В Шептицком Львовской области 36-летний военный, находящийся в отпуске, взорвал гранату. В результате взрыва пострадали четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

26 сентября на спецлинию 102 поступило сообщение о взрыве, произошедшем на проспекте Тараса Шевченко в городе Шептицкий.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники других служб Шептицкого районного отдела полиции, взрывотехники и сотрудники других служб полиции Львовщины.

В результате взрыва никто не погиб, осколочные ранения получили четыре человека: три женщины в возрасте 17, 18 и 56 лет и 26-летний мужчина - все местные жители. Они были доставлены в больницу, где медики оказали им помощь .

Фото: во Львовской области задержали военного, взорвавшего гранату (facebook.com/police.lviv.region)

Проведенными мерами правоохранители установили, что гранату во время конфликта с прохожими взорвал 36-летний житель Шептицкого района, находящийся в отпуске военнослужащий.

Полицейские установили его местонахождение и задержали в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По этому факту следователи территориального подразделения полиции, при процессуальных органах прокуратуры, начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Досудебное расследование продолжается, вскоре суд изберет задержанному меру пресечения.

Напомним, в июле в Одесской области находящийся в статусе СЗЧ мужчина взорвал гранату во время проверки документов . Пострадали двое полицейских.

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