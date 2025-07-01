На Львівщині виявили касетні снаряди після атаки РФ: що відомо і чим це загрожує

Після нещодавнього ракетно-дронового удару по території Дрогобицької громади було виявлено небезпечні касетні бойові припаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дрогобицьку міську раду.

"Просимо бути максимально обережними та довіряти лише офіційним джерелам інформації. Про роботи з розмінування будуть повідомляти додатково. Просимо мешканців серйозно віднестися до цієї інформації та максимально поширити", - звернулись до місцевих.

Зовнішній вигляд снарядів: круглі, сірі на вигляд, можуть бути частково прикриті уламками або ґрунтом.

Влада нагадала, що категорично заборонено наближатися до промислового об’єкта, який зазнав влучання.

Наразі територія, де їх знайдено, промаркована табличками "Небезпечно міни".

"Радіус ураження таких боєприпасів становить до 30 метрів. Наразі місце контрольоване відповідними службами та обстежується вибухотехніками", - сказано у повідомленні.

Масований обстріл у ніч на 29 червня

У ніч на 29 червня росіяни вдались до одного з наймасштабніших обстрілів території України. Тоді ж ворог застосував:

477 дронів, які запустив з шести напрямків;

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";

7 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;

41 крилатою ракетою Х-101/"Іскандер-К";

5 крилатих ракет "Калібр";

3 зенітно керовані ракети С-300.

Станом на 08:30 було підтверджено знешкодження 475 засобів повітряного нападу.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, падіння збитих (уламки) у 8 локаціях", - писали тоді Повітряні сили.

Більш детально про масовану атаку - у матеріалі РБК-Україна.

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