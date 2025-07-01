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На Львівщині виявили касетні снаряди після атаки РФ: що відомо і чим це загрожує

Вівторок 01 липня 2025 21:08
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На Львівщині виявили касетні снаряди після атаки РФ: що відомо і чим це загрожує Ілюстративне фото: на Львівщині виявили касетні снаряди після атаки РФ (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Після нещодавнього ракетно-дронового удару по території Дрогобицької громади було виявлено небезпечні касетні бойові припаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дрогобицьку міську раду.

"Радіус ураження таких боєприпасів становить до 30 метрів. Наразі місце контрольоване відповідними службами та обстежується вибухотехніками", - сказано у повідомленні.

Наразі територія, де їх знайдено, промаркована табличками "Небезпечно міни".

Влада нагадала, що категорично заборонено наближатися до промислового об’єкта, який зазнав влучання.

Мешканців закликають:

  • не наближатися до місця обстрілу;
  • не фотографувати і не поширювати місце розташування вибухонебезпечних предметів;
  • не торкатися підозрілих предметів, не копати, не намагатись їх перенести.
  • у разі виявлення підозрілих предметів - одразу телефонувати за номером 102.

Зовнішній вигляд снарядів: круглі, сірі на вигляд, можуть бути частково прикриті уламками або ґрунтом.

"Просимо бути максимально обережними та довіряти лише офіційним джерелам інформації. Про роботи з розмінування будуть повідомляти додатково. Просимо мешканців серйозно віднестися до цієї інформації та максимально поширити", - звернулись до місцевих.

Масований обстріл у ніч на 29 червня

У ніч на 29 червня росіяни вдались до одного з наймасштабніших обстрілів території України. Тоді ж ворог застосував:

  • 477 дронів, які запустив з шести напрямків;
  • 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";
  • 7 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;
  • 41 крилатою ракетою Х-101/"Іскандер-К";
  • 5 крилатих ракет "Калібр";
  • 3 зенітно керовані ракети С-300.

Станом на 08:30 було підтверджено знешкодження 475 засобів повітряного нападу.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, падіння збитих (уламки) у 8 локаціях", - писали тоді Повітряні сили.

Більш детально про масовану атаку - у матеріалі РБК-Україна.

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