На Львівщині виявили касетні снаряди після атаки РФ: що відомо і чим це загрожує
Після нещодавнього ракетно-дронового удару по території Дрогобицької громади було виявлено небезпечні касетні бойові припаси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дрогобицьку міську раду.
"Радіус ураження таких боєприпасів становить до 30 метрів. Наразі місце контрольоване відповідними службами та обстежується вибухотехніками", - сказано у повідомленні.
Наразі територія, де їх знайдено, промаркована табличками "Небезпечно міни".
Влада нагадала, що категорично заборонено наближатися до промислового об’єкта, який зазнав влучання.
Мешканців закликають:
- не наближатися до місця обстрілу;
- не фотографувати і не поширювати місце розташування вибухонебезпечних предметів;
- не торкатися підозрілих предметів, не копати, не намагатись їх перенести.
- у разі виявлення підозрілих предметів - одразу телефонувати за номером 102.
Зовнішній вигляд снарядів: круглі, сірі на вигляд, можуть бути частково прикриті уламками або ґрунтом.
"Просимо бути максимально обережними та довіряти лише офіційним джерелам інформації. Про роботи з розмінування будуть повідомляти додатково. Просимо мешканців серйозно віднестися до цієї інформації та максимально поширити", - звернулись до місцевих.
Масований обстріл у ніч на 29 червня
У ніч на 29 червня росіяни вдались до одного з наймасштабніших обстрілів території України. Тоді ж ворог застосував:
- 477 дронів, які запустив з шести напрямків;
- 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";
- 7 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;
- 41 крилатою ракетою Х-101/"Іскандер-К";
- 5 крилатих ракет "Калібр";
- 3 зенітно керовані ракети С-300.
Станом на 08:30 було підтверджено знешкодження 475 засобів повітряного нападу.
"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, падіння збитих (уламки) у 8 локаціях", - писали тоді Повітряні сили.
Більш детально про масовану атаку - у матеріалі РБК-Україна.
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