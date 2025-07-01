ua en ru
Вт, 01 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

На Львовщине обнаружили кассетные снаряды после атаки РФ: что известно и чем это грозит

Вторник 01 июля 2025 21:08
UA EN RU
На Львовщине обнаружили кассетные снаряды после атаки РФ: что известно и чем это грозит Иллюстративное фото: на Львовщине обнаружили кассетные снаряды после атаки РФ (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

После недавнего ракетно-дронового удара по территории Дрогобычской общины были обнаружены опасные кассетные боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дрогобычский городской совет.

"Радиус поражения таких боеприпасов составляет до 30 метров. Сейчас место контролируется соответствующими службами и обследуется взрывотехниками", - сказано в сообщении.

Сейчас территория, где они найдены, промаркирована табличками "Опасно мины".

Власти напомнили, что категорически запрещено приближаться к промышленному объекту, который подвергся попаданию.

Жителей призывают

  • не приближаться к месту обстрела;
  • не фотографировать и не распространять местоположение взрывоопасных предметов;
  • не касаться подозрительных предметов, не копать, не пытаться их перенести.
  • в случае обнаружения подозрительных предметов - сразу звонить по телефону 102.

Внешний вид снарядов: круглые, серые на вид, могут быть частично прикрыты обломками или грунтом.

"Просим быть максимально осторожными и доверять только официальным источникам информации. О работах по разминированию будут сообщать дополнительно. Просим жителей серьезно отнестись к этой информации и максимально распространить", - обратились к местным.

Массированный обстрел в ночь на 29 июня

В ночь на 29 июня россияне прибегли к одному из самых масштабных обстрелов территории Украины. Тогда же враг применил:

  • 477 дронов, которые запустил с шести направлений;
  • 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";
  • 7 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23;
  • 41 крылатой ракетой Х-101/"Искандер-К";
  • 5 крылатых ракет "Калибр";
  • 3 зенитно управляемые ракеты С-300.

По состоянию на 08:30 было подтверждено обезвреживание 475 средств воздушного нападения.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 6 локациях, падение сбитых (обломки) в 8 локациях", - писали тогда Воздушные силы.

Более подробно о массированной атаке - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
Новости
Пролетели более 1300 километров: дроны СБУ атаковали завод "Купол" в Ижевске, - источники
Пролетели более 1300 километров: дроны СБУ атаковали завод "Купол" в Ижевске, - источники
Аналитика
Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства