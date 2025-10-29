На Львівщині розпочався опалювальний сезон: тепло вже подали у 99% громад

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що офіційний старт опалювального сезону в Україні відбувся 28 жовтня, хоча в багатьох громадах тепло вже подали до об’єктів соціальної сфери.

Глава держави зазначив, що енергетична ситуація залишається стабільною: країна активно готується до зими, відновлює пошкоджену інфраструктуру та співпрацює з міжнародними партнерами для підтримки енергосистеми. Україна вже забезпечила близько 70% фінансування, необхідного для імпорту газу.

Як писало РБК-Україна, опалювальний сезон стартував у більшості областей, часткове підключення відбулося у 13 регіонах. Понад половина об’єктів соціальної сфери, зокрема школи, дитсадки та лікарні, вже отримали тепло.