На Львівщині дозволили відстріл вовків та лисиць у мисливських угіддях: деталі

На території мисливських угідь Шептицької громади проводитиметься відстріл диких тварин, таких як вовки та лисиці. Захід проводитиметься в межах єгерських обходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Шептицьку міську раду .

Згідно з дозволом Західного Міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, з 11 січня до 23 лютого на території єгерських обходів №1, 2, громади буде проводитись відстріл мисливських тварин. До списку тих, що підлягають відстрілу, входять вовки, лисиці та інші шкідливі види тварин.

Захід здійснюватиметься в світлий час доби, поза межами лісових масивів, на відстані не менше ніж 200 метрів від меж населених пунктів. Цей захід має на меті зниження чисельності диких тварин, які можуть завдавати шкоди місцевому господарству та екосистемі.

Мешканців громади просять зберігати спокій та дотримуватись обережності під час перебування на території мисливських угідь у зазначений період. Відстріл проводитиметься відповідно до всіх норм безпеки, аби не створювати загрози для мешканців.