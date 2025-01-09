ua en ru
Чт, 09 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

На Львівщині дозволили відстріл вовків та лисиць у мисливських угіддях: деталі

Україна, Четвер 09 січня 2025 12:50
UA EN RU
На Львівщині дозволили відстріл вовків та лисиць у мисливських угіддях: деталі Фото: На території громади дозволили відстріл вовків та лисиць (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

На території мисливських угідь Шептицької громади проводитиметься відстріл диких тварин, таких як вовки та лисиці. Захід проводитиметься в межах єгерських обходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Шептицьку міську раду.

Згідно з дозволом Західного Міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, з 11 січня до 23 лютого на території єгерських обходів №1, 2, громади буде проводитись відстріл мисливських тварин. До списку тих, що підлягають відстрілу, входять вовки, лисиці та інші шкідливі види тварин.

Захід здійснюватиметься в світлий час доби, поза межами лісових масивів, на відстані не менше ніж 200 метрів від меж населених пунктів. Цей захід має на меті зниження чисельності диких тварин, які можуть завдавати шкоди місцевому господарству та екосистемі.

Мешканців громади просять зберігати спокій та дотримуватись обережності під час перебування на території мисливських угідь у зазначений період. Відстріл проводитиметься відповідно до всіх норм безпеки, аби не створювати загрози для мешканців.

Нагадаємо, що використання тварин в умовах надмірних фізіологічних навантажень заборонене законом України "Про захист тварин від жорстокого поводження".

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів Тварини
NEWS
Я роблю все, аби завершити цю війну з гідністю у цьому році, - Зеленський
Я роблю все, аби завершити цю війну з гідністю у цьому році, - Зеленський
DAILY
Курс долара, ціни та зарплати: що чекає економіку України у 2025 році і як на неї вплине війна
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс долара, ціни та зарплати: що чекає економіку України у 2025 році і як на неї вплине війна