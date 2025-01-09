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Во Львовской области разрешили отстрел волков и лисиц в охотничьих угодьях: детали

Украина, Четверг 09 января 2025 12:50
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Во Львовской области разрешили отстрел волков и лисиц в охотничьих угодьях: детали Фото: На территории общины разрешили отстрел волков и лисиц (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

На территории охотничьих угодий Шептицкой общины будет проводиться отстрел диких животных, таких как волки и лисы. Событие будет проводиться в пределах егерских обходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Шептицкий городской совет.

Согласно разрешению Западного Межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства, с 11 января по 23 февраля на территории егерских обходов №1, 2, общины будет проводиться отстрел охотничьих животных. В список подлежащих отстрелу, входят волки, лисы и другие вредные виды животных.

Событие будет осуществляться в светлое время суток, за пределами лесных массивов, на расстоянии не менее 200 метров от границ населенных пунктов. Это мероприятие имеет целью снижение численности диких животных, которые могут наносить вред местному хозяйству и экосистеме.

Жителей общины просят сохранять спокойствие и соблюдать осторожность во время пребывания на территории охотничьих угодий в указанный период. Отстрел будет проводиться в соответствии со всеми нормами безопасности, чтобы не создавать угрозы для жителей.

Напомним, что использование животных в условиях чрезмерных физиологических нагрузок запрещено законом Украины "О защите животных от жестокого обращения".

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Львов Животные
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