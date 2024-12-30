На Львівщині чотирирічна дівчинка отримала поранення через гру з гвинтівкою: що відомо

У Львівській області, внаслідок випадкового пострілу з пневматичної гвинтівки, постраждала чотирирічна дівчинка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції у Львівській області.
На Львівщині поліцейські розслідують інцидент, внаслідок якого чотирирічна дівчинка отримала поранення голови через випадковий постріл з пневматичної гвинтівки. Подія сталася 28 грудня близько 17:00 у місті Самбір, у будинку бабусі постраждалої.
Як з’ясували правоохоронці, двоє малолітніх дітей, 6-річний хлопчик і його двоюрідна сестра, знайшли в коморі пневматичну гвинтівку калібру 4,5 мм. Під час гри зброя несподівано вистрелила, поранивши дівчинку в голову.
Фото: Головне управління Національної поліції у Львівській області
Лікарі повідомляють, що загрози життю дитини немає. Зараз вона перебуває під наглядом медиків.
Поліція вилучила пневматичну гвинтівку, яку відправлено на експертизу до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС у Львівській області.
За фактом події розпочато кримінальне провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України (Злісне невиконання обов’язків щодо догляду за дитиною). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Правоохоронці також з’ясовують походження зброї. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що у Львові учень восьмого класу отримав вогнепальне поранення у груди. У нього випадково вистрілив друг.
За інформацією відомства, три учні однієї зі шкіл Шевченківського району Львова після уроків пішли додому до одного з них. Там вони знайшли зброю та почали її оглядати.