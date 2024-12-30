Во Львовской области четырехлетняя девочка получила ранения из-за игры с винтовкой: что известно

На Львовщине полицейские расследуют инцидент, в результате которого четырехлетняя девочка получила ранение головы из-за случайного выстрела из пневматической винтовки. Происшествие произошло 28 декабря около 17:00 в городе Самбор, в доме бабушки пострадавшей.

Как выяснили правоохранители, двое малолетних детей, 6-летний мальчик и его двоюродная сестра, нашли в кладовке пневматическую винтовку калибра 4,5 мм. Во время игры оружие неожиданно выстрелило, ранив девочку в голову.

Фото: Главное управление Национальной полиции во Львовской области

Врачи сообщают, что угрозы жизни ребенка нет. Сейчас она находится под наблюдением медиков.

Полиция изъяла пневматическую винтовку, которая отправлена на экспертизу в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД во Львовской области.

По факту происшествия начато уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Правоохранители также выясняют происхождение оружия. Досудебное расследование продолжается.