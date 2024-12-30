Во Львовской области четырехлетняя девочка получила ранения из-за игры с винтовкой: что известно

Во Львовской области, в результате случайного выстрела из пневматической винтовки, пострадала четырехлетняя девочка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции во Львовской области.
На Львовщине полицейские расследуют инцидент, в результате которого четырехлетняя девочка получила ранение головы из-за случайного выстрела из пневматической винтовки. Происшествие произошло 28 декабря около 17:00 в городе Самбор, в доме бабушки пострадавшей.
Как выяснили правоохранители, двое малолетних детей, 6-летний мальчик и его двоюродная сестра, нашли в кладовке пневматическую винтовку калибра 4,5 мм. Во время игры оружие неожиданно выстрелило, ранив девочку в голову.
Фото: Главное управление Национальной полиции во Львовской области
Врачи сообщают, что угрозы жизни ребенка нет. Сейчас она находится под наблюдением медиков.
Полиция изъяла пневматическую винтовку, которая отправлена на экспертизу в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД во Львовской области.
По факту происшествия начато уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Правоохранители также выясняют происхождение оружия. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, что во Львове ученик восьмого класса получил огнестрельное ранение в грудь. В него случайно выстрелил друг.
По информации ведомства, три ученика одной из школ Шевченковского района Львова после уроков пошли домой к одному из них. Там они нашли оружие и начали его осматривать.