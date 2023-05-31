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У Львові восьмикласник отримав тяжке поранення після гри зі зброєю

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Середа 31 травня 2023 20:51
У Львові восьмикласник отримав тяжке поранення після гри зі зброєю Ілюстративне фото: у Львові восьмикласник отримав тяжке поранення після гри зі зброєю (facebook.com/gunmagazineua)
Автор: Іван Носальський

У Львові учень восьмого класу отримав вогнепальне поранення у груди. У нього випадково вистрілив друг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.

За інформацією відомства, три учні однієї зі шкіл Шевченківського району Львова після уроків пішли додому до одного з них. Там вони знайшли зброю та почали її оглядати.

Внаслідок таких ігор одному з дітей випадково вистрілили у груди. Його вже госпіталізували.

"Його оперують у лікарні, медики борються за життя дитини. Обставини події з'ясовують правоохоронці", - уточнюють у міськраді.

Нагадаємо, у середині квітня у центрі Львова 51-річний місцевий житель почав стріляти з вікна. На місце викликали поліцію.

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