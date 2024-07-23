Львів звернувся до уряду з проханням дозволити самостійно планувати навчальний рік

Депутати Львівської міської ради звернулись до уряду України з проханням дозволити самостійно приймати рішення щодо структури навчального року з врахуванням безпекової ситуації в кожному регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську міську раду .

Як нагадує міськрада, прохання зумовлене тим, що Львів планує розпочати навчальний рік на 2 тижні скоріше, аби у разі складної ситуації зі світлом і опаленням, діти якомога більше навчались офлайн.

Також у зверненні зазначається, що органи влади ліпше розуміють специфіку своїх регіонів та здатні прийняти рішення, які будуть найбільш оптимальні для шкіл.

"На сьогоднішній день надзвичайно складно передбачити ситуацію, яка буде в осінньо-зимовий період. Не виключено, що вона може бути набагато гіршою, ніж минулого року... . За таких умов заклади освіти міста стануть повноцінними пунктами незламності для мешканців, і в такому випадку якісний освітній процес буде неможливим", - заявив голова управління освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк.

Навчальний рік 2024-2025

У червні Міністерство освіти і науки (МОН) оприлюднило рекомендації у яких закликало виші, коледжі та училища розпочати навчальний рік з серпня. Сьогодні ж, 23 липня, уряд визначив, що освітній процес цьогоріч розпочнеться 2 вересня.

Міський голова Львова Андрій Садовий заявляв, що тлі складної ситуації з електропостачанням, у місті навчальний рік розпочнеться вже 19 серпня.

Детальніше про те, у яких містах навчальні заклади можуть розпочати навчання раніше - в матеріалі РБК-Україна "Де в Україні школи почнуть навчання вже у серпні: названо області".