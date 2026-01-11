Львів та Харків накрив снігопад: влада закликала водіїв не користуватись авто

У неділю, 11 січня, у Харкові спостерігаються значні опади снігу, а вже з ночі сніг падатиме у Львові. У зв'язку з цим водіїв закликали не користуватися машинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківської міської ради і канал мера Львова Андрія Садового.

Що відомо про ситуацію у Харкові

"Через значний снігопад ускладнено дорожній рух і видимість, що створює додаткові ризики для водіїв і пішоходів. Фахівці працюють у посиленому режимі з залученням спецтехніки для оперативного усунення наслідків негоди", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, станом на 14:00 у місті було зафіксовано 7 мм опадів, і цей показник перебуває у межах критерію значного снігу. Місцева влада попередила, що сильний снігопад очікується приблизно до 22:00-23:00.

Враховуючи це, у Харківській міськраді закликали мешканців за можливості обмежити пересування транспортом та не залишати припарковані автомобілі вздовж доріг, у дворах та на узбіччі.

"Це дозволить комунальним службам безперешкодно завершити роботи з прибирання після негоди", - сказано у дописі.

Оновлено 21:30

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубовв поінформував, що проїзд на державних і місцевих дорогах забезпечено.

"Від снігу автошляхи області розчищають понад 120 працівників дорожних служб. Задіяно 107 одиниць спецтехніки. На дорогах місцевого значення наразі розчищено 730 кілометрів, розсипано 490 тонн фракційних матеріалів", - написав він у себе в соцмережах.

Що відомо про ситуацію у Львові

Мер Андрій Садовий повідомив, що сніг у Львові падатиме всю ніч. Він зазначив, що комунальні служби працюють без зупинки, а також попередив, діти завтра до школи не йдуть. Також він закликав мешканців міста, за можливості, не користуватися машинами.

"Я не пригадую, коли останній раз були такі снігопади, щоб ви розуміли, і двірники, і працівники наших комунальних підприємств вже падають з ніг... завтра впродовж дня працівники всіх наших установ, в тому числі і ратуші, виходять і прибирають. Тож, якщо ви бачите, що хтось, можливо, там погано працює, можна підійти, долучитися, допомогти. Тому що це наше місто, і незважаючи на що, маємо бути людьми", - резюмував Садовий.