Львов и Харьков накрыл снегопад: власти призвали водителей не пользоваться авто

Воскресенье 11 января 2026 21:15
UA EN RU
Львов и Харьков накрыл снегопад: власти призвали водителей не пользоваться авто Фото: коммунальными убирают снег в Харькове (facebook.com/kharkivgovernment)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье, 11 января, в Харькове наблюдаются значительные осадки снега, а уже с ночи снег будет падать во Львове. В связи с этим водителей призвали не пользоваться машинами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковского городского совета и канал мэра Львова Андрея Садового.

Что известно о ситуации в Харькове

"Из-за значительного снегопада затруднено дорожное движение и видимость, что создает дополнительные риски для водителей и пешеходов. Специалисты работают в усиленном режиме с привлечением спецтехники для оперативного устранения последствий непогоды", - говорится в сообщении.

В частности, по состоянию на 14:00 в городе было зафиксировано 7 мм осадков, и этот показатель находится в пределах критерия значительного снега. Местные власти предупредили, что сильный снегопад ожидается примерно до 22:00-23:00.

Учитывая это, в Харьковском горсовете призвали жителей по возможности ограничить передвижение транспортом и не оставлять припаркованные автомобили вдоль дорог, во дворах и на обочине.

"Это позволит коммунальным службам беспрепятственно завершить работы по уборке после непогоды", - говорится в сообщении.

Обновлено 21:30

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубовв сообщил, что проезд на государственных и местных дорогах обеспечен.

"От снега автодороги области расчищают более 120 работников дорожных служб. Задействовано 107 единиц спецтехники. На дорогах местного значения пока расчищено 730 километров, рассыпано 490 тонн фракционных материалов", - написал он у себя в соцсетях.

Что известно о ситуации во Львове

Мэр Андрей Садовый сообщил, что снег во Львове будет падать всю ночь. Он отметил, что коммунальные службы работают без остановки, а также предупредил, дети завтра в школу не идут. Также он призвал жителей города, по возможности, не пользоваться машинами.

"Я не помню, когда последний раз были такие снегопады, чтобы вы понимали, и дворники, и работники наших коммунальных предприятий уже падают с ног... завтра в течение дня работники всех наших учреждений, в том числе и ратуши, выходят и убирают. Поэтому, если вы видите, что кто-то, возможно, там плохо работает, можно подойти, присоединиться, помочь. Потому что это наш город, и несмотря на что, должны быть людьми", - резюмировал Садовый.

Снегопады вызывают ДТП

Напомним, несколько дней назад мы писали, что из-за интенсивных снегопадов и осложнения погодных условий в ряде областей Украины резко ухудшилась ситуация на дорогах. Из-за этого были зафиксированы сотни ДТП, действуют ограничения для тяжеловесного транспорта, а дорожные и экстренные службы работают в усиленном режиме.

Ранее РБК-Украина информировало, что по состоянию на 9 января, в некоторых местах в Украине выпало до 35 сантиметров снега.

