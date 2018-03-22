LVIV SMM FORUM - самая большая конференция на тему продвижения бизнеса в социальных сетях в Украине

Крупнейшая конференция на тему продвижения бизнеса в социальных сетях в Украине - 8:00 контента / 6 топовых спикеров / более 800 участников.
Субботу 28 апреля 2018, АРЕНА ЛЬВОВ
Регистрация на сайте https://goo.gl/ZDUiWR
Топовые эксперты / практики Украины поделятся своим опытом и трендами, которые придут к нам в 2018-2019.
Темы выступлений:
- Как правильно настроить рекламные кампании - пошаговая инструкция от А до Я + авторские фишки.
- Главная причина, по которой 90% рекламодателей не окупают рекламу в Facebook.
- Какие показатели нужно отслеживать, чтобы реклама была прибыльной.
И другие ...
Узнай практические инструменты продвижения в социальных сетях 2018 года, получи новые знакомства или клиентов в свой бизнес на LVIV SMM FORUM 2018.