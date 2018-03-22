LVIV SMM FORUM - найбільша конференція на тему просування бізнесу в соціальних мережах в Україні

Найбільша конференція на тему просування бізнесу в соціальних мережах в Україні - 8 годин контенту / 6 топових спікерів / понад 800 учасників.
Субота 28 квітня 2018, АРЕНА ЛЬВІВ
Реєстрація на сайті https://goo.gl/ZDUiWR
Топові експерти/практики України ділитимуться своїм досвідом та трендами, які прийдуть до нас у 2018-2019.
Теми виступів:
- Як правильно налаштувати рекламні кампанії — покрокова інструкція від А до Я + авторські фішки.
- Головна причина, через яку 90% рекламодавців не окупають рекламу у Facebook.
- Які показники потрібно відслідковувати, щоб реклама була прибутковою.
Та інші...
Дізнайся практичні інструменти просування у соціальних мережах 2018-го року, отримай нові знайомства або клієнтів у свій бізнес на LVIV SMM FORUM 2018.