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Луїс Енріке домовився про відновлення кар'єри: де працюватиме тренер

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Париж, П'ятниця 30 червня 2023 15:58
Луїс Енріке домовився про відновлення кар'єри: де працюватиме тренер Фото: Луїс Енріке без роботи з грудня (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорців

Іспанський фахівець Луїс Енріке впритул підійшов до нового виклику в тренерській діяльності. Він незабаром очолить французький "Парі Сен-Жермен".

Про це заявив журналіст Фабріціо Романо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter інсайдера.

53-річний тренер досягнув згоди про співпрацю з грандом Ліги 1. У новому статусі піренейця презентують після відходу нинішнього керманича команди.

Луїс Енріке підпише з ПСЖ контракт на 2 роки. На посаді він заміниить француза Крістофа Гальтьє. В останнього залишився ще рік за угодою з парижанами, але менеджмент чемпіонів Франції незадоволений результатами команди в сезоні 2022/23.

Гальтьє відпрацював на чолі французького гранда один сезон. ПСЖ із ним на тренерському містку здобув Суперкубок Франції та тріумфував у Лізі 1. Натомість у Лізі чемпіонів парижани зазнали чергового фіаско. Команда Гальтьє вилетіла від "Баварії" в 1/8 фіналу.

Хто такий Луїс Енріке

Уродженець Хіхона, вихованець місцевого "Спортінга". Відіграв 5 сезонів за мадридський "Реал", а ще вісім провів у "Барселоні".

Як тренер розпочав роботу з резервної команди каталонців. Пізніше працював із італійською "Ромою" і "Сельтою" з Віго. У 2014-2017 рр. тренував "Барсу". На чолі каталонців здобув 2 чемпіонські титули, 3 Кубка Іспанії, Суперкубок Іспанії-2016, тріумфував у Лізі чемпіонів 2014/15. Тоді ж виграв Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.

У 2018-2022 рр. (із перервами) Луїс Енріке очолював збірну Іспанії. Із "Фурією Рохою" дійшов до півфіналу Євро-2020 та програв у фіналі Ліги націй 2020/21.

До слова, раніше збірна України U-21 не втримала перемогу над Іспанією на груповому етапі.

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ПСЖ Луис Энрике
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