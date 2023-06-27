Збірна України U-21 розписала яскраву нічию з Іспанією на Євро-2023

Євро-2023, груповий етап, група B

Іспанія U-21 – Україна U-21 – 2:2

Голи: Желізко, 49 (автогол), Руїс, 90 – В'юнник, 43, Судаков, 81 (пенальті)

Обидва тренери на фінальний тур випустили неоптимальні склади. Зокрема, Руслан Ротань зробив 9 замін у порівнянні з матчем проти румунів. Місце в старті, наприклад, отримали резервний кіпер Нещерет і нападник В'юнник.

Воротар змушений був попітніти вже в дебюті. Це Очеретько віддав необачний пас на власній половині та фактично організував гольовий момент для Іспанії U-21. Утім, Камельйо в ближньому бою переграти Нещерета не зумів.

Згодом за участі голкіпера стався і суперечливий епізод. Він намагався швидко ввести м'яч у гру після перехоплення, але влучив собі в ногу та подарував м'яч Рікельме. Хавбек піренейської команди на радощах оперативно відправив сферу в сітку. Проте, арбітр встиг помітити фол проти Нещерета.

А згодом він ліквідував загрозу після помилки Салюка поблизу власних воріт, не давши Камельйо пробити акцентовано. Фактично перший справді небезпечний момент українська молодіжка трансформувала в гол – Назаренко влаштував сольний прохід правим флангом і навісив від лінії поля, а В'юнник класно пробив головою.

Щоправда, в лідерах збірна України U-21 перебувала недовго. Серія помилок в обороні таки перейшла через край. У дебюті другої половини небезпечний простріл Рікельме вздовж воріт спробував подалі вибити Сирота, але натомість влучив у Желізка, від якого м'яч опинився за лінією – 1:1.

Гол надихнув іспанців на збільшення тиску на ворота української молодіжки. Оборона на чолі з Нещеретом пережила непростий кількахвилинний відрізок, коли "Фурія Роха" намагалася розвинути локальний успіх у переможний рахунок. Та реалізувати територіальну перевагу піренейська команда не змогла.

Поступово молодіжна збірна України вирівняла становище. Серія ж замін додала варіативності попереду. Хоча зрівняли рахунок "синьо-жовті" доволі банально. Сирота виконав довгу передачу з власної половини на хід Сікану, а той дочекався помилки суперника та підставився під фол воротаря.

Вердикт арбітра був однозначним – пенальті. До позначки підійшов одноклубник нападника Судаков. Хавбек холоднокровно реалізував одинадцятиметровий, розвівши м'яч і воротаря Іспанії U-21 по різних кутах.

Другий м'яч українців розкрив гру на фінальні 10+ хвилин. Піренейці кинулися відіграватися, а хлопці Ротаня взялися ловити суперника на контратаках. Однак, своєї мети досягли перші. На останній хвилині основного часу Руїс увірвався на оперативний простір і технічно переграв Нещерета. Отже, збірна України посіла друге місце в групі B і в середу дізнається свого суперника в чвертьфіналі.