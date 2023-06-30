Луис Энрике договорился о возобновлении карьеры: где будет работать тренер

Испанский специалист Луис Энрике вплотную подошел к новому вызову в тренерской деятельности. Он вскоре возглавит французский "Пари Сен-Жермен".

Об этом заявил журналист Фабрицио Романо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера .

53-летний тренер достиг соглашения о сотрудничестве с грандом Лиги 1. В новом статусе пиренейца презентуют после ухода нынешнего наставника команды.

Луис Энрике подпишет контракт с ПСЖ на 2 года. В должности он заменит француза Кристофа Галтье. У последнего остался еще год по соглашению с парижанами, но менеджмент чемпионов Франции недоволен результатами команды в сезоне 2022/23.

Гальтье отработал во главе французского гранда один сезон. ПСЖ с ним на тренерском мостике завоевал Суперкубок Франции и триумфовал в Лиге 1. Зато в Лиге чемпионов парижане потерпели очередное фиаско. Команда Гальтье вылетела от "Баварии" в 1/8 финала.

Кто такой Луис Энрике

Уроженец Хихона, воспитанник местного "Спортинга". Отыграл 5 сезонов за мадридский "Реал", а еще восемь провел в "Барселоне".

Как тренер начал работу с резервной команды каталонцев. Позже работал с итальянской "Ромой" и "Сельтой" из Виго. В 2014-2017 гг. тренировал "Барсу". Во главе каталонцев завоевал 2 чемпионских титула, 3 Кубка Испании, Суперкубок Испании-2016, триумфовал в Лиге чемпионов 2014/15. Тогда же выиграл Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

В 2018-2022 гг. (с перерывами) Луис Энрике возглавлял сборную Испании. С "Фурией Рохой" дошел до полуфинала Евро-2020 и проиграл в финале Лиги наций 2020/21.