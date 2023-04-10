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У Луцьку завершили опалювальний сезон

Фото: в Луцьку завершили опалювальний сезон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Опалювальний сезон в Луцьку завершили сьогодні, 10 квітня. Таке рішення ухвалила мерія.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ДКП "Луцьктепло".

Враховуючи потепління та корегування доведених на квітень лімітів природного газу та з метою забезпечення надання послуги з постачання гарячої води до кінця місяця, було прийняте рішення про призупинення опалювального сезону 2022-2023 років на території Луцька, - йдеться у повідомленні.

Під час переходу системи теплопостачання із зимового на літній режим роботи, в деяких будинках може тимчасово не бути гарячої води.

"При цьому резервуються можливості для надання опалення медзакладам із лежачими хворими при потребі та за зверненням адміністрації", - додають в повідомленні.

Раніше ми писали про те, що в Черкаській області незабаром завершиться опалювальний сезон.

Також нагадаємо, що в Івано-Франківську через погіршення погоди продовжили опалювальний сезон до 15 квітня.

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ЛуцькОпалювальный сезон