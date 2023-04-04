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В Івано-Франківську продовжили опалювальний сезон

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Івано-Франківськ, Вівторок 04 квітня 2023 19:03
В Івано-Франківську продовжили опалювальний сезон Фото: в Івано-Франківську продовжили опалювальний сезон (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

В Івано-Франківську через погіршення погоди продовжили опалювальний сезон до 15 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

"На жаль, бачите, що температурний режим не дозволяє завершити нам опалювальний сезон. Тому будемо слідкувати за температурним режимом. Але бачимо, що поки прогнозують холодну погоду до Великодніх свят. Тому опалювальний сезон будемо продовжувати до 15 квітня", - написав мер.

Нагадаємо, раніше голова комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус (фракція "Слуга народу") заявив, що 20 березня, у деяких регіонах України може завершитися опалювальний сезон, оскільки "поступово приходить тепла весняна погода". Таким чином він пропонував заощадити енергоресурси, зокрема, газ. Однак через похолодання деякі регіони продовжили опалювальний сезон.

Зокрема, у Києві опалювальний сезон можуть завершити вже найближчими тижнями, якщо для цього буде відповідна температура повітря.

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Івано-Франківськ Опалювальный сезон
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