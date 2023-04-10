В Луцке завершили отопительный сезон

Отопительный сезон в Луцке закончили сегодня, 10 апреля. Такое решение приняла мэрия.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на ГКП "Луцктепло".

"Учитывая потепление и корректировку доведенных на апрель лимитов природного газа и с целью обеспечения предоставления услуги по снабжению горячей водой до конца месяца, было принято решение о приостановке отопительного сезона 2022-2023 годов на территории Луцка", - говорится в сообщении.

Указано, что при переходе системы теплоснабжения с зимнего на летний режим работы в некоторых домах может временно не быть горячей воды.

"При этом резервируются возможности для предоставления отопления медучреждениям с лежащими больными, при необходимости, и по обращению администрации", - добавляют в сообщении.