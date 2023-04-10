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В Луцке завершили отопительный сезон

Фото: в Луцке завершили отопительный сезон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Отопительный сезон в Луцке закончили сегодня, 10 апреля. Такое решение приняла мэрия.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ГКП "Луцктепло".

"Учитывая потепление и корректировку доведенных на апрель лимитов природного газа и с целью обеспечения предоставления услуги по снабжению горячей водой до конца месяца, было принято решение о приостановке отопительного сезона 2022-2023 годов на территории Луцка", - говорится в сообщении.

Указано, что при переходе системы теплоснабжения с зимнего на летний режим работы в некоторых домах может временно не быть горячей воды.

"При этом резервируются возможности для предоставления отопления медучреждениям с лежащими больными, при необходимости, и по обращению администрации", - добавляют в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в Черкасской области скоро завершится отопительный сезон.

Также напомним, что в Ивано-Франковске из-за ухудшения погоды продлили отопительный сезон до 15 апреля.

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ЛуцкОтопительный сезон