В Луцке завершили отопительный сезон

Отопительный сезон в Луцке закончили сегодня, 10 апреля. Такое решение приняла мэрия.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ГКП "Луцктепло".
"Учитывая потепление и корректировку доведенных на апрель лимитов природного газа и с целью обеспечения предоставления услуги по снабжению горячей водой до конца месяца, было принято решение о приостановке отопительного сезона 2022-2023 годов на территории Луцка", - говорится в сообщении.
Указано, что при переходе системы теплоснабжения с зимнего на летний режим работы в некоторых домах может временно не быть горячей воды.
"При этом резервируются возможности для предоставления отопления медучреждениям с лежащими больными, при необходимости, и по обращению администрации", - добавляют в сообщении.
Ранее мы писали о том, что в Черкасской области скоро завершится отопительный сезон.
Также напомним, что в Ивано-Франковске из-за ухудшения погоды продлили отопительный сезон до 15 апреля.
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