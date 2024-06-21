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У Луцьку на військових ТЦК напали з газовим балончиком

Луцьк, П'ятниця 21 червня 2024 12:33
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У Луцьку на військових ТЦК напали з газовим балончиком Фото: у Луцьку напали на військових ТЦК (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Луцьку на співробітників ТЦК та СП скоїли напад. На військовослужбовців напали з газовим балончиком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Захід" у Telegram.

Інцидент стався вранці у п'ятницю, 21 червня, на околицях Луцька. Військовослужбовці, на яких напали, брали участь в АТО, а під час повномасштабної війни брали участь у бойових діях на Донецькому та Луганському напрямках, звільняли Херсонську та Запорізьку області.

Як зазначається, що після реабілітації бійці повернулись на службу в Луцький районний ТЦК та СП. На військових напали з газовим балончиком.

В Оперативному командуванні "Захід" заявили, що особи нападників встановлені, і вони "понесуть жорстоке покарання".

У Луцьку на військових ТЦК напали з газовим балончиком

Фото: у Луцьку напали на військових (t.me/operationalcommandwest)

Інші інциденти за участі ТЦК

Нагадаємо, вчора, 20 червня, у Тернопільській області співробітники ТЦК забрали водія автобуса для уточнення облікових даних. Невдоволені пасажири автобуса на деякий час перекрили трасу.

Також раніше у Дніпрі співробітників ТЦК звинуватили у жорстокому поводженні з чоловіком на вулиці. Проте військові пояснили, що чоловік є діючим військовослужбовцем, який намагався втекти.

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Луцьк ТЦК
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