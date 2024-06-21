В Луцке на военных ТЦК напали с газовым баллончиком

В Луцке на сотрудников ТЦК и СП совершили нападение. На военнослужащих напали с газовым баллончиком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Запад" в Telegram.

Инцидент произошел утром в пятницу, 21 июня, в окрестностях Луцка. Военнослужащие, на которых напали, участвовали в АТО, а во время полномасштабной войны участвовали в боевых действиях на Донецком и Луганском направлениях, освобождали Херсонскую и Запорожскую области.

Как отмечается, после реабилитации бойцы вернулись на службу в Луцкий районный ТЦК и СП. На военных напали с газовым баллончиком.

В Оперативном командовании "Запад" заявили, что личности нападавших установлены, и они "понесут жестокое наказание".

Фото: в Луцке напали на военных (t.me/operationalcommandwest)