Головна » Життя » Суспільство

У Луцьку відкрили сьомий центр ментального здоров'я всеукраїнської мережі "Повернення"

Луцьк, Середа 19 листопада 2025 11:47 charity
У Луцьку відкрили сьомий центр ментального здоров'я всеукраїнської мережі "Повернення" Фото: у Луцьку відкрився 7-й центр мережі "Повернення" (пресслужба)
Автор: Ілона Свиридова

У Луцьку розпочав роботу сьомий центр ментального здоров’я мережі "Повернення", яку Віктор та Олена Пінчуки заснували задля підтримки Сил безпеки й оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз мережі "Повернення".

Щороку у центрі зможуть отримувати якісну, комплексну та безоплатну психологічну допомогу 4 тисячі військових, ветеранів і членів їхніх родин.

Проєкт "Повернення" демонструє успішний приклад партнерства між приватним сектором і державою, коли благодійники створюють центри ментального здоров’я на базі державних медичних установ.

Новий осередок мережі працюватиме на базі одного з ключових медичних закладів Волині.

У Луцьку відкрили сьомий центр ментального здоров'я всеукраїнської мережі &quot;Повернення&quot;Фото: новий осередок мережі "Повернення" запрацював на Волині (пресслужба)

Коштом проєкту "Повернення" відремонтовано частину приміщень першого поверху та облаштовано сучасний, комфортний і повністю інклюзивний центр за світовими стандартами безбар’єрності: широкі дверні отвори, відсутність порогів, медичний антиковзкий лінолеум та інклюзивні санітарні вузли, зокрема для людей на кріслах колісних.

У центрі розміщуються п’ять кабінетів фахівців, кімната групової терапії, двомісна палата денного стаціонару з електричними багатофункціональними ліжками й інклюзивним санвузлом із душем, а також маніпуляційний кабінет, ординаторська, кімната відпочинку персоналу, рецепція із зоною очікування, інклюзивні санвузли для відвідувачів та інвентарна кімната.

У Луцьку відкрили сьомий центр ментального здоров'я всеукраїнської мережі &quot;Повернення&quot;Фото: у центрі обладнано палату стаціонару (пресслужба)

Центр забезпечено всім необхідним для терапії та роботи з травмою, зокрема, системою психологічного розвантаження й управління стресом Shiftwave System (США), матеріалами для арттерапії, метафоричними асоціативними картами, настільними й психологічними іграми, антистрес-елементами, тактильними килимками, масажними м’ячами, килимками для йоги та іншим інструментарієм.

Для спеціалістів центру також передбачено доступ до бібліотеки з фаховою літературою та обладнання для ефективної роботи: два комп’ютерні комплекти, багатофункціональні пристрої, мультимедійний проєктор і екран, чотири ноутбуки.

Як і в інших осередках мережі "Повернення", у луцькому центрі з відвідувачами працює мультидисциплінарна команда, до якої входять лікарі-психіатри, психологи, психотерапевти, медичні сестри, а за потреби - кейс-менеджери, соціальні працівники та фахівці із супроводу ветеранів.

Вони супроводжують людину на всіх етапах - від первинного консультування до довготривалої терапії та психологічного відновлення.

У Луцьку відкрили сьомий центр ментального здоров'я всеукраїнської мережі &quot;Повернення&quot;Фото: команда центру "Повернення" в Луцьку (пресслужба)

"Коли ми розбудовуємо всеукраїнську мережу центрів "Повернення", то починаємо не зі стін, а з команд. Найкращі спеціалісти - це серце кожного центру. Саме вони створюють атмосферу безпеки, довіри та психологічної інклюзивності, де військові й ветерани можуть говорити про найскладніше і отримувати підтримку, яка справді працює. Для нас принципово важливо, щоб допомога була поруч. Тому ми відкриваємо центри по всій Україні - щоб кожен, хто потребує, міг звернутися по фахові послуги ближче до дому, у своєму місті", - розповідає Світлана Гриценко, керівниця проєкту "Повернення".

Психологічну інклюзивність закладено в основу роботи всіх центрів "Повернення". Це означає, що простір, комунікація і підходи до терапії будуються так, щоб кожен відвідувач - незалежно від досвіду, стану чи травми - відчував безпеку, гідність, прийняття й можливість говорити про найскладніше без страху бути неправильно зрозумілим чи оціненим.

У Луцьку відкрили сьомий центр ментального здоров'я всеукраїнської мережі &quot;Повернення&quot;Фото: в основу роботи всіх центрів "Повернення" закладено психологічну інклюзивність (пресслужба)

У Луцьку цю філософію посилює впроваджений підхід "рівний рівному" та команда фахівців, які мають глибоке розуміння реалій війни.

Особливу увагу приділено безпечному середовищу й довірі. Завідувачка центру Ольга Остапчук має трирічний бойовий досвід у складі 100-ї окремої механізованої бригади, де служила начальницею медичної служби. У березні 2025 року була демобілізована, майор медичної служби у відставці.

"Для кожного, хто приходить до нашого центру, ми розробляємо індивідуальний план відновлення. У когось більше роботи з тривогою, у когось - із травматичними спогадами чи адаптацією до мирного життя", - говорить Ольга Остапчук, завідувачка центру "Повернення" у Луцьку.

Важливо, щоб людина відчувала: вона не проходить цей шлях сама, а ми рухаємося з нею крок за кроком, наголошує вона.

"Ми працюємо комплексно - від стабілізації стану та психотерапії до медикаментозного супроводу, групових занять і щоденної підтримки мультидисциплінарної команди. І, звісно, створюємо безпечний простір, де можна говорити відверто, без страху бути незрозумілим", - зазначає Ольга Остапчук.

У Луцьку відкрили сьомий центр ментального здоров'я всеукраїнської мережі &quot;Повернення&quot;Фото: центр забезпечено провідним обладнанням для терапії (пресслужба)

Центр ментального здоров'я "Повернення" в Луцьку надаватиме військовим, ветеранам і членам їхніх родин дієву психологічну допомогу - зокрема, за напрямами когнітивно-поведінкової терапії, гештальт-терапії, травмоорієнтованої психотерапії, технік стабілізації та саморегуляції, групової терапії та кризового консультування.

Фахівці працюють з особами, які мають ПТСР, тривожні й депресивні розлади, адаптаційні труднощі, психосоматичні прояви, інші наслідки психологічної травми.

Нагадаємо, на сьогодні центри мережі вже працюють у Дніпрі, Тернополі, Полтаві, Кропивницькому, Луцьку, Рівному та Хмельницькому. На першому етапі проєкту "Повернення" передбачено відкриття 20-25 центрів ментального здоров’я по всій Україні.

Щороку в них понад 100 тисяч військових, ветеранів і членів їхніх родин зможуть отримувати професійну психологічну допомогу, повертаючи силу, рівновагу й віру в себе.

