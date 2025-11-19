В Луцке открыли седьмой центр ментального здоровья всеукраинской сети "Повернення"

В Луцке начал работу седьмой центр ментального здоровья сети "Повернення", которую Виктор и Елена Пинчуки основали для поддержки Сил безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз сети "Повернення" .

Ежегодно в центре смогут получать качественную, комплексную и безвозмездную психологическую помощь 4 тысяч военных, ветеранов и членов их семей.

Проект "Повернення" демонстрирует успешный пример партнерства между частным сектором и государством, когда благотворители создают центры ментального здоровья на базе государственных медицинских учреждений.

Новый центр сети будет работать на базе одного из ключевых медицинских учреждений Волыни.

Фото: новый центр сети "Повернення" заработал на Волыни (пресс-служба)

Средствами проекта "Повернення" отремонтирована часть помещений первого этажа и обустроен современный, комфортный и полностью инклюзивный центр по мировым стандартам безбарьерности: широкие дверные проемы, отсутствие порогов, медицинский антискользящий линолеум и инклюзивные санитарные узлы.

В центре размещены пять кабинетов специалистов, комната групповой терапии, двухместная палата дневного стационара с электрическими многофункциональными кроватями и инклюзивным санузлом с душем, а также манипуляционный кабинет, ординаторская, комната отдыха персонала, рецепция с зоной ожидания, инклюзивные санузлы.

Фото: в центре оборудована палата стационара (пресс-служба)

Центр обеспечен всем необходимым для терапии и работы с травмой, в частности, системой психологической разгрузки и управления стрессом Shiftwave System (США), материалами для арт-терапии, метафорическими ассоциативными картами, настольными и психологическими играми, антистресс-элементами, тактильными ковриками, массажными мячами, ковриками для йоги и другим инструментарием.

Для специалистов центра также предусмотрен доступ к библиотеке со профессиональной литературой и оборудованию для эффективной работы: два компьютерных комплекта, многофункциональные устройства, мультимедийный проектор и экран, четыре ноутбука.

Как и в других центрах сети "Повернення", в луцком центре с посетителями работает мультидисциплинарная команда, в которую входят врачи-психиатры, психологи, психотерапевты, медицинские сестры, а при необходимости - кейс-менеджеры, социальные работники и специалисты по сопровождению ветеранов.

Они сопровождают человека на всех этапах - от первичного консультирования до длительной терапии и психологического восстановления.

Фото: команда центра "Повернення" в Луцке (пресс-служба)

"Когда мы развиваем всеукраинскую сеть центров "Повернення", то начинаем не со стен, а с команд. Лучшие специалисты - это сердце каждого центра. Именно они создают атмосферу безопасности, доверия и психологической инклюзивности, где военные и ветераны могут говорить о самом сложном и получать поддержку, которая действительно работает. Для нас важно, чтобы помощь была рядом. Поэтому мы открываем центры по всей Украине - чтобы каждый нуждающийся мог обратиться за профессиональными услугами поближе к дому, в своем городе", - рассказывает Светлана Гриценко, руководитель проекта "Повернення".

Психологическая инклюзивность заложена в основу работы всех центров "Повернення". Это означает, что пространство, коммуникация и подходы к терапии строятся так, чтобы каждый посетитель - независимо от опыта, состояния или травмы - чувствовал безопасность, достоинство, принятие и возможность говорить о самом сложном без страха быть неправильно понятым или оцененным.

Фото: в основу работы всех центров "Повернення" заложена психологическая инклюзивность (пресс-служба)

В Луцке эту философию усиливает внедренный подход "равный равному" и команда специалистов, имеющих глубокое понимание реалий войны.

Особое внимание уделено безопасной среде и доверию. Заведующая центром Ольга Остапчук имеет трехлетний боевой опыт в составе 100-й отдельной механизированной бригады, где служила начальницей медицинской службы. В марте 2025 года была демобилизована, майор медицинской службы в отставке.

"Для каждого, кто приходит в наш центр, мы разрабатываем индивидуальный план восстановления. У кого больше работы с тревогой, у кого - с травматическими воспоминаниями или адаптацией к мирной жизни", - говорит Ольга Остапчук, заведующая центром "Повернення" в Луцке.

Важно, чтобы человек чувствовал: он не проходит этот путь сам, а мы двигаемся с ним шаг за шагом, отмечает она.

"Мы работаем комплексно - от стабилизации состояния и психотерапии до медикаментозного сопровождения, групповых занятий и ежедневной поддержки мультидисциплинарной команды. И, конечно, создаем безопасное пространство, где можно говорить откровенно, без страха быть непонятным", - отмечает Ольга Остапчук.

Фото: центр оснащен современным оборудованием для терапии (пресс-служба)

Центр ментального здоровья "Повернення" в Луцке будет оказывать военным, ветеранам и членам их семей действенную психологическую помощь - в частности, по направлениям когнитивно-поведенческой терапии, гештальт-терапии, травмоориентированной психотерапии, техник стабилизации и саморегуляции, групповой терапии и кризисного.

Специалисты работают с лицами, имеющими ПТСР, тревожными и депрессивными расстройствами, адаптационными трудностями, психосоматическими проявлениями, другими последствиями психологической травмы.