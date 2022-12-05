У Луцьку розповіли, як забезпечуватиметься водопостачання у разі блекауту

У Луцьку підготували план із забезпечення міста водопостачанням у разі блекауту. Після 24 годин з моменту знеструмлення буде організоване погодинну подачу води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Луцька Ігоря Поліщука .

"У випадку повного знеструмлення, після 24 годин з моменту такого знеструмлення буде організовано погодинну подачу води. Години подачі води будуть опубліковані додатково, для кожної насосної станції окремо", - написав він.

Поліщук також опублікував перелік вулиць та їхніх насосних станцій для того, щоб мешканці могли дізнатися, до якої станції належить їхній будинок.

Він також нагадав, що через відсутність світла мешканцям квартир, які проживають вище 4-6 поверхів може не вистачити тиску. В такому випадку він рекомендує брати воду у сусідів.

"Також на двох свердловинах щоденно з 08:30 до 17:00 за адресами вул. Дубнівська, 26 та вул. Мамсурова, 5в буде відбуватися безкоштовна видача води у велику тару (від 30 літрів). Робота свердловин також буде запущена після спливу 24 годин після повного знеструмлення", - додав мер.

Він також закликав жителів зробити критичний запас технічної і питної води вдома.

РБК-Україна раніше повідомляло, як забезпечуватиметься водопостачання у Києві у разі повного знеструмлення.

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