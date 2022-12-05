В Луцке рассказали, как будет обеспечиваться водоснабжение в случае блекаута

В Луцке подготовили план обеспечения города водоснабжением в случае блекаута. После 24 часов с момента обесточивания будет организована почасовая подача воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Луцка Игоря Полищука .

"В случае полного обесточивания, после 24 часов с момента такого обесточения будет организована почасовая подача воды. Часы подачи воды будут опубликованы дополнительно, для каждой насосной станции отдельно", - написал он.

Полищук также опубликовал перечень улиц и их насосных станций, чтобы жители могли узнать, к какой станции принадлежит их дом.

Он также напомнил, что из-за отсутствия света жильцам квартир, которые проживают выше 4-6 этажей, может не хватить давления. В таком случае он рекомендует брать воду у соседей.

"Также на двух скважинах ежедневно с 08:30 до 17:00 по адресам ул. Дубновская, 26 и ул. Мамсурова, 5в будет происходить бесплатная выдача воды в большую тару (от 30 литров). Работа скважин также будет запущена после истечения 24 часов после полного обесточения", - добавил мэр.

Он также призвал жителей сделать критический запас технической и питьевой воды на дому.

РБК-Украина ранее сообщало, как будет обеспечиваться водоснабжение в Киеве в случае полного обесточивания.

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