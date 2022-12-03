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Як забезпечуватиметься водопостачання у Києві у разі блекауту: відповідь КМДА

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Київ, Субота 03 грудня 2022 15:53
Як забезпечуватиметься водопостачання у Києві у разі блекауту: відповідь КМДА Фото: кияни у разі блекауту зможуть набрати воду у бюветах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

При перебоях із водопостачанням у столиці працюватиме система резервних джерел води. Насамперед, це бюветні комплекси, більшість яких мають можливість підключення до генераторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.

Повідомляється, що столиця придбала та залучила для цього генератори, до яких оперативно підключать 105 бюветів "Київводфонду" та ще шість бюветів "Київводоканалу".

Крім того, питну воду та воду для інших потреб доставлятимуть до пунктів обігріву за потреби. Місто відпрацювало з комунальними службами транспортування цистерн із водою.

Крім того, у разі повної відсутності енергопостачання працюватимуть торгові мережі та магазини, що живляться від автономних джерел, тобто генераторів. У них можна буде придбати питну воду.

Нагадаємо, що дізнатися, де розташований найближчий до будинку бювет можна на інтерактивній карті за посиланням. Варто зазначити, що бювети, які тимчасово не працюють через відсутність електропостачання, відмічені червоним.

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Київ бюветы Водопостачання
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