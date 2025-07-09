У Луцьку пролунали вибухи на тлі загрози ракетного удару

Ракетний удар РФ по Україні

Нагадаємо, о 02:50 Повітряні сили вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу на всій території України через виліт винищувачів МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

Додамо, що Луцьк також атакують російські ударні дрони. У місті працює ППО по ворожих цілях.

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