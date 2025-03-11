У Луцьку планують щоранку зупиняти водіїв червоним сигналом світлофорів: що відомо

У Луцьку планують щоранку вмикати червоний сигнал світлофорів на чотири хвилини - для зупинки руху транспорту. Йдеться про центральну частину міста.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на проект відповідного рішення виконавчого комітету Луцької міської ради.

Навіщо та коли саме можуть зупиняти водіїв у Луцьку

Зупиняти рух транспорту в Луцьку планують у межах проведення загальнонаціональної хвилини мовчання.

У пояснювальній записці до проекту рішення виконавчого комітету директор департаменту з питань ветеранської політики Олег Кобилинський нагадав про необхідність "звернення уваги" мешканців Луцької міської територіальної громади, суб'єктів господарювання всіх форм власності та органів влади на неухильне дотримання хвилини мовчання - з метою демонстрації єдності у вшануванні пам'яті полеглих внаслідок війни громадян і моральної підтримки їх родин.

Так, у міськраді Луцька рекомендують - за можливості - щоденно (під час хвилини мовчання о 9 годині ранку):

дотримуватися тиші;

зупиняти рух пішоходів;

зупиняти рух транспорту;

зупиняти виробничі процеси.

При цьому департаменту житлово-комунального господарства планують доручити виконати роботи з налаштування дорожнього контролера на світлофорному об'єкті, розміщеному на відрізку дороги на проспекті Волі:

від перехрестя вулиці Винниченка та проспекту Волі;

до перехрестя вулиці Паркової та проспекту Волі.

Тим часом комунальне підприємство "Луцьке електротехнічне підприємство - Луцьксвітло" має забезпечити загоряння червоного сигналу світлофора впродовж чотирьох хвилин - з 08:59 до 09:03.

Безпеку дорожнього руху під час проведення хвилини мовчання має забезпечувати управління патрульної поліції у Волинській області Департаменту патрульної поліції НП України.

Крім того, управління інформаційної роботи має інформувати жителів громади про проведення хвилини мовчання:

через місцеві медіа;

шляхом розміщення на офіційних інформаційних ресурсах міської ради.

Контролювати виконання такого рішення повинна заступник міського голови Ірина Чебелюк.

За словами начальника відділу транспорту міської ради Віктора Главічки, заборонний сигнал світлофорів у Луцьку вмикатимуть, якщо буде технічна можливість.

"Ми вивчаємо це питання, і чи буде можливість це виконати. Знаю, що на чотири хвилини треба буде виключати. Є нюанси, тому що деяке обладнання треба замінювати", - пояснив посадовець у коментарі "Суспільне Луцьк".