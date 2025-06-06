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У Луцьку під завалами після удару росіян можуть бути люди

Луцьк, П'ятниця 06 червня 2025 14:26
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У Луцьку під завалами після удару росіян можуть бути люди Фото: у Луцьку під завалами будинку можуть бути люди (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

У Луцьку внаслідок атаки РФ 6 червня була пошкоджена багатоповерхівка. Під завалами будинку можуть залишатися люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як зазначають рятувальники, у зафіксовані численні руйнування та пожежі. Пошкоджені житловий будинок, адмінбудівлі та виробничі приміщення цивільної інфраструктури, зокрема, меблевий цех та ремонтні приміщення, автомобілі.

Кількість постраждалих у Луцьку збільшилася до 16 людей. Раніше повідомляли про 15 поранених.

"З пошкодженої 9-поверхівки рятувальники та поліцейські евакуювали 5 людей та декілька домашніх тварин. Ймовірно, під завалами ще перебувають люди", - йдеться у повідомленні.

На місці влучання працюють 86 рятувальників, 21 одиниця техніки ДСНС. Розгорнуто "пункт незламності", працюють психологи ДСНС та волонтери Українського Червоного Хреста.

Фото: у Луцьку під завалами будинку можуть бути люди (t.me/dsns_telegram)

Обстріл України 6 червня

Російські окупанти цієї ночі завдали комбінованого удару по Україні, використавши 407 дронів-камікадзе та 45 ракет, включно з балістичними.

Під масованим ударом сьогодні вночі був Київ, пошкодження зафіксовані у шести районах столиці. Під час обстрілу Києва загинули троє рятувальників. Кількість поранених зросла до 27, серед них також працівники ДСНС.

Також росіяни атакували Тернопіль, там були влучання по промислових об'єктах - поранено 11 осіб, включно з рятувальниками.

Більше про наслідки масованої атаки на Україну - у нашому матеріалі.

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