У Луцьку під завалами після удару росіян можуть бути люди
У Луцьку внаслідок атаки РФ 6 червня була пошкоджена багатоповерхівка. Під завалами будинку можуть залишатися люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Як зазначають рятувальники, у зафіксовані численні руйнування та пожежі. Пошкоджені житловий будинок, адмінбудівлі та виробничі приміщення цивільної інфраструктури, зокрема, меблевий цех та ремонтні приміщення, автомобілі.
Кількість постраждалих у Луцьку збільшилася до 16 людей. Раніше повідомляли про 15 поранених.
"З пошкодженої 9-поверхівки рятувальники та поліцейські евакуювали 5 людей та декілька домашніх тварин. Ймовірно, під завалами ще перебувають люди", - йдеться у повідомленні.
На місці влучання працюють 86 рятувальників, 21 одиниця техніки ДСНС. Розгорнуто "пункт незламності", працюють психологи ДСНС та волонтери Українського Червоного Хреста.
Фото: у Луцьку під завалами будинку можуть бути люди (t.me/dsns_telegram)
Обстріл України 6 червня
Російські окупанти цієї ночі завдали комбінованого удару по Україні, використавши 407 дронів-камікадзе та 45 ракет, включно з балістичними.
Під масованим ударом сьогодні вночі був Київ, пошкодження зафіксовані у шести районах столиці. Під час обстрілу Києва загинули троє рятувальників. Кількість поранених зросла до 27, серед них також працівники ДСНС.
Також росіяни атакували Тернопіль, там були влучання по промислових об'єктах - поранено 11 осіб, включно з рятувальниками.
Більше про наслідки масованої атаки на Україну - у нашому матеріалі.
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