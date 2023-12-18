У Луцьку демонтують незаконно встановлені й недіючі блокпости: список адрес

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Львівській області в вересні було прийнято рішення встановити додаткові блокпости, а також обмежити рух транспорту під час повітряної тривоги та комендантської години.

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