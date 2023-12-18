В Луцке демонтируют незаконно установленные и бездействующие блокпосты: список адресов

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во Львовской области в сентябре было принято решение установить дополнительные блокпосты, а также ограничить движение транспорта во время воздушной тревоги и комендантского часа.

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