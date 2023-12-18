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В Луцке демонтируют незаконно установленные и бездействующие блокпосты: список адресов

Фото: в Луцке демонтируют незаконно установленные и недействующие блокпосты (nikvesti.1)
Автор: Сергей Пышкин

В Луцке демонтируют ряд незаконно установленных и недействующих блокпостов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Луцкого городского совета.

Демонтаж блокпостов, которые размещены без соответствующих разрешительных документов и препятствуют свободному движению граждан, автотранспорта, проезда автомобилей скорой помощи, пожарной, уборочной и аварийной техники состоится по адресам: 

  • ул. Братковского, 1;
  • пр-т Возрождения, 51;
  • ул. Вячеслава Черновола, 14, 18;
  • ул. Гетмана Сагайдачного, 20;
  • ул. Защитников Украины, 2;
  • пр-т Молодежи, 17-б;
  • пр-т Победы, 26;
  • ул. Сергея Тимошенко, 22;
  • ул. Степана Бандеры, 24.

В частности планируют демонтировать недействующие блокпосты, которые были установлены еще в начале полномасштабного вторжения россиян. 

"Для их обустройства были использованы мешки с песком, бетонные блоки, старые автомобильные шины, маскировочные сетки и тому подобное. Эти блокпосты уже длительное время не используются, а потому имеют запущенный вид", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во Львовской области в сентябре было принято решение установить дополнительные блокпосты, а также ограничить движение транспорта во время воздушной тревоги и комендантского часа.

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