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У Луцькому районі через аварію знеструмлено кілька населених пунктів

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Волинська область, Понеділок 27 лютого 2023 16:00
У Луцькому районі через аварію знеструмлено кілька населених пунктів Фото: у Луцькому районі через аварію знеструмлено кілька населених пунктів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Внаслідок аварії на електромережах у Луцькому районі знеструмлена частина населених пунктів Ківерцівської, Тростянецької та Підгайцівської територіальних громад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПрАТ "Волиньобленерго".

"Внаслідок технологічного порушення у роботі обладнання через загорання в розподільчому устаткуванні знеструмлена частина населених пунктів Ківерцівської, Тростянецької та Підгайцівської територіальних громад", - йдеться в повідомленні.

Енергетики зазначили, що орієнтовний час відновлення електропостачання - до 22:00 27 лютого.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що українці вже два тижні живуть без відключень світла. Наразі ситуація в країні дозволяє не вимикати електроенергію.

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Волинська область Електроенергія
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