В Луцком районе из-за аварии обесточено несколько населенных пунктов

В результате аварии на электросетях в Луцком районе обесточена часть населенных пунктов Киверцевской, Тростянецкой и Подгайцевской территориальных общин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЧАО "Волыньоблэнерго" .

Энергетики отметили, что ориентировочное время возобновления электроснабжения - до 22:00 27 февраля.

"В результате технологического нарушения в работе оборудования из-за возгорания в распределительном оборудовании обесточена часть населенных пунктов Киверцевской, Тростянецкой и Подгайцевской территориальных общин", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что украинцы уже две недели живут без отключения света. Сейчас ситуация в стране позволяет не выключать электроэнергию.

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