Луцкого террориста отправят на психологическую экспертизу

Максиму Кривошу, который держал заложников в автобусе в центре Луцка, проведут психиатрическую экспертизу. После ему изберут меру пресечения.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире NewsOne.

"Дальше его ждет судебная процедура, он будет задержан, ему будет избрана мера пресечения, очевидно, это будет содержание под стражей без альтернативы, и дальше он будет нести ответственность за то, что совершил", - отметил он.

При этом он отметил, что Кривош получит не пожизненный срок, а длительный срок заключения.

Он добавил, что мужчине проведут психиатрическую экспертизу.

"Всегда в таких случаях проводится психиатрическая экспертиза, и она будет проведена", - сказал Геращенко.

Напомним, сегодня в 9:25 в центре Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус с 13 пассажирами. Он взял их в заложники.

Около 21:40 мужчина начал выпускать заложников, после чего его задержали.

СБУ квалифицировала захват заложников в Луцке как теракт.