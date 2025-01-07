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У Луцькій громаді школи переводять на дистанційний формат: із чим це пов’язано

Вівторок 07 січня 2025 18:06
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У Луцькій громаді школи переводять на дистанційний формат: із чим це пов’язано Фото: Дистанційне навчання у школі (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Усі школи Луцької громади з 8 по 11 січня працюватимуть у дистанційному форматі через необхідність економії енергоресурсів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на коментар директора департаменту освіти Луцької міської ради Віталія Бондара "Суспільному".

Він наголосив, що зараз є необхідність економити енергоресурси. Водночас рішення про організацію дистанційного навчання ухвалюють керівники шкіл на основі рішень педагогічних рад.

Очне навчання в школах Луцька планують відновити з понеділка, 13 січня.

Зазначимо, у закладах загальної середньої освіти Луцької громади зимові канікули розпочалися 25 грудня і завершаться 7 січня. Як повідомляють у місцевому управлінні освіти, навчання у другому семестрі стартує 8 січня.

Раніше РБК-Україна писало, що у зв’язку зі складною енергетичною ситуацією та ризиками можливих блекаутів, навчальним закладам дозволено самостійно обирати формат навчання (очний, дистанційний або змішаний) і визначати тривалість канікул. Чимало шкіл скоротили осінні канікули, щоб продовжити зимовий період відпочинку.

Міністерство освіти і науки України рекомендувало провести зимові канікули з 30 грудня 2024 року по 10 січня 2025 року, однак кожен навчальний заклад має право адаптувати графік залежно від місцевих умов. Учні розпочнуть навчання після зимових канікул у різні дати залежно від графіка закладу, але для більшості школярів заняття стартують у період з 8 до 15 січня 2025 року.

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