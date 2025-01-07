В Луцкой громаде школы переводят на дистанционный формат: с чем это связано

Все школы Луцкой громады с 8 по 11 января будут работать в дистанционном формате из-за необходимости экономии энергоресурсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий директора департамента образования Луцкого городского совета Виталия Бондаря "Суспільному".

Он подчеркнул, что сейчас есть необходимость экономить энергоресурсы. В то же время решение об организации дистанционного обучения принимают руководители школ на основе решений педагогических советов. Очное обучение в школах Луцка планируют возобновить с понедельника, 13 января. Отметим, в учреждениях общего среднего образования Луцкой громады зимние каникулы начались 25 декабря и завершатся 7 января. Как сообщают в местном управлении образования, обучение во втором семестре стартует 8 января.