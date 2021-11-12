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В Луцке на выходных пройдет совещание по поводу мигрантов. С министрами и послами

Автор: Анна Полисученко

В Луцке на выходных пройдет совещание по поводу ситуации с мигрантами. На нем будут присутствовать несколько министров, а также послы европейских стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир ток-шоу "Право на власть".

"По нашим разведданным, на территории Беларуси уже находится 15 000 мигрантов. У нас состоялись два больших совещания, потом был отчет президенту", - заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он сообщил, что в воскресенье, 14 ноября, запланировано совещание по вопросам мигрантов в Луцке.

"Будут принимать участие по меньшей мере 3 министра, мы на совещание приглашаем послов Польши и Литвы. Будем обсуждать, как отвечать на эти вызовы", - добавил Данилов.

Ранее мы писали, что Германия и Литва выступили за ужесточение санкций против Беларуси из-за мигрантов.

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БеларусьАлексей Данилов