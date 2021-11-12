У Луцьку на вихідних пройде нарада з приводу мігрантів. З міністрами і послами

У Луцьку на вихідних пройде нарада з приводу ситуації з мігрантами. На ній будуть присутні кілька міністрів, а також посли європейських країн.

"За нашими розвідданими, на території Білорусі вже знаходиться 15 000 мігрантів. У нас відбулися дві великі наради, потім був звіт президенту", - заявив Секретар РНБО Олексій Данилов.

Він повідомив, що в неділю, 14 листопада, запланована нарада з питань мігрантів у Луцьку.

"Братимуть участь щонайменше 3 міністри, ми на нараду запрошуємо послів Польщі та Литви. Будемо обговорювати, як відповідати на ці виклики", - додав Данилов.