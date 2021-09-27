В Луцке водитель сбил мужчину на остановке, пытаясь избежать ДТП

На проспекте Возрождения в Луцке водитель сбил мужчину на остановке, пытаясь избежать столкновения с другим автомобилем. Пострадавшего госпитализировали.

По информации правоохранителей, инцидент произошел сегодня, 27 сентября около 9:00.

"Один из водителей, личность которого сейчас устанавливают, нарушил правила маневрирования. Чтобы избежать столкновения, водитель Volkswagen выехал на остановку общественного транспорта, где совершил наезд на 26-летнего парня. Мужчину госпитализировали", - говорится в сообщении.

Как добавляют в пресс-службе, сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Фото: с места ДТП в Луцке на проспекте Возрождения (vl.npu.gov.ua)