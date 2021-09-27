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В Луцке водитель сбил мужчину на остановке, пытаясь избежать ДТП

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Луцк, Понедельник 27 сентября 2021 13:34
В Луцке водитель сбил мужчину на остановке, пытаясь избежать ДТП Фото: в Луцке водитель сбил мужчину на остановке, пытаясь избежать ДТП (фото vl.npu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

На проспекте Возрождения в Луцке водитель сбил мужчину на остановке, пытаясь избежать столкновения с другим автомобилем. Пострадавшего госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сектор коммуникации полиции Волынской области.

По информации правоохранителей, инцидент произошел сегодня, 27 сентября около 9:00.

"Один из водителей, личность которого сейчас устанавливают, нарушил правила маневрирования. Чтобы избежать столкновения, водитель Volkswagen выехал на остановку общественного транспорта, где совершил наезд на 26-летнего парня. Мужчину госпитализировали", - говорится в сообщении.

Как добавляют в пресс-службе, сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Фото: с места ДТП в Луцке на проспекте Возрождения (vl.npu.gov.ua)

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