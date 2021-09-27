У Луцьку водій збив чоловіка на зупинці, намагаючись уникнути ДТП

На проспекті Відродження в Луцьку водій збив чоловіка на зупинці, намагаючись уникнути зіткнення з іншим автомобілем. Постраждалого госпіталізували.

За інформацією правоохоронців, інцидент стався сьогодні, 27 вересня близько 9:00.

"Один із водіїв, особу якого нині встановлюють, порушив правила маневрування. Аби уникнути зіткнення, керманич Volkswagen виїхав на зупинку громадського транспорту, де вчинив наїзд на 26-річного лучанина. Чоловіка госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

Як додають у прес-службі, наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Фото: з місця ДТП у Луцьку на проспекті Відродження (vl.npu.gov.ua)