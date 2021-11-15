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У Луцьку п'яний водій збив священнослужителя на тротуарі

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Луцьк, Понеділок 15 листопада 2021 14:07
У Луцьку п'яний водій збив священнослужителя на тротуарі Фото: у Луцьку п'яний водій збив єпископа (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

У неділю ввечері, 14 листопада, у Луцьку 23-річний водій на авто виїхав на тротуар та збив єпископа. Внаслідок отриманих травм священнослужитель помер у лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Волинської області.

Трагедія сталася у центральній частині міста - на проспекті Василя Мойсея. Там молодик на автомобілі Mazda 6 не впорався з керуванням і вилетів на тротуар.

За даними видання galinfo, машина збила 60-річного єпископа Волинської та Галицької Української Незалежної Апостольської Православної Церкви, засновника та постійного ведучого Біблійної школи духовного вдосконалення Олега Ведмеденка. Його госпіталізували до лікарні, проте чоловіка врятувати не вдалося.

Як встановила поліція, за кермом авто був 23-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння. У нього в крові виявили 1,21 проміле. Водія затримали, а його авто відправили на штрафмайданчик.

За фактом аварії слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння) Кримінального кодексу України. За це винуватцеві загрожує тюремний термін від 5 до 10 років.

Фото: у Луцьку п'яний водій збив єпископа (vl.npu.gov.ua)

Нагадаємо, в Одеській області сталася аварія за участю патрульних. Внаслідок ДТП постраждали водії та пасажири обох автомобілів.

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