В Луцке произошел взрыв в многоэтажке, есть пострадавший

Утром 8 ноября в Луцке прогремел взрыв в одной из квартир многоэтажки на улице Собороности, в результате чего пострадал человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По предварительным данным правоохранителей, взрыв в квартире был бытовым. В результате взрыва пострадал хозяин квартиры. Пострадавший был госпитализирован для оказания медицинской помощи.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которая устанавливает все обстоятельства инцидента.

Напомним, вечером 6 ноября в одной из многоэтажек в Стрые (Львовская область) произошел взрыв. Житель дома взорвал в подъезде многоэтажки гранату. В результате взрыва никто не пострадал. Правоохранители установили и задержали злоумышленника. На момент совершения преступления мужчина находился в состоянии опьянения.

Также РБК-Украина писало, что в Кропивницком в многоэтажке по улице Вокзальной произошел взрыв. Правоохранители установили, что неизвестные злоумышленники подложили взрывчатку в электрощитовую. В результате взрыва никто из жильцов дома не пострадал.