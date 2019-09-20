В Луцке из-за пожара в военном госпитале эвакуировали почти 100 человек

Ночью 20 сентября в Луцком гарнизонном военном госпитале произошел пожар, в результате чего были эвакуированы почти сотня человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, возгорание возникло около 02:25, прибыв на место происшествия спасатели установили, что горит кровля больничного корпуса. Огнем было охвачена площадь около 500 квадратных метров.

Отмечается, что чрезвычайники эвакуировали из здания госпиталя 91 человека, среди которых 7 тяжелобольных пациентов и 11 работников медицинского учреждения. Эвакуированных пациентов разместили в Луцкой городской клинической больнице. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

"В 03:12 пожар локализован, в 05:00 ликвидирован. Продолжается разбор конструкций. Причина пожара устанавливается", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Либерии в результате пожара в одной из пригородных школ Монровии погибли по меньшей мере 27 детей. Пожар вспыхнул в школе вечером во вторник, когда ученики находились в школьном здании, пристроенном к мечети. Причина пожара неизвестна.

Также РБК-Украина писало, что с 9 по 15 сентября в Украине на пожарах погибли 36 человек. Всего за период зафиксировано почти 5,7 тыс. чрезвычайных событий, на которые подразделения ГСЧС отреагировали выездами на места их возникновения.