У Луцьку через пожежу в військовому госпіталі евакуювали майже 100 осіб

Вночі 20 вересня у Луцькому гарнізонному військовому госпіталі сталася пожежа, в результаті чого було евакуйовано майже сотню осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, загорання виникло близько 02:25, прибувши на місце події рятувальники встановили, що горить покрівля лікарняного корпусу. Вогнем було охоплено площу близько 500 квадратних метрів.

Зазначається, що надзвичайники евакуювали з будівлі госпіталю 91 людину, серед яких 7 важкохворих пацієнтів та 11 працівників медичного закладу. Евакуйованих пацієнтів розмістили у Луцькій міській клінічній лікарні. В результаті надзвичайної події ніхто не постраждав.

"О 03:12 пожежу локалізовано, о 05:00 ліквідовано. Триває розбір конструкцій. Причина пожежі встановлюється", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Ліберії в результаті пожежі в одній з приміських шкіл Монровії загинули щонайменше 27 дітей. Пожежа спалахнула в школі ввечері у вівторок, коли учні перебували в шкільній будівлі, прибудованій до мечеті. Причина пожежі невідома.

Також РБК-Україна писало, що з 9 по 15 вересня в Україні на пожежах загинуло 36 осіб. Всього за період зафіксовано майже 5,7 тис. надзвичайних подій, на які підрозділи ДСНС відреагували виїздами на місця їх виникнення.