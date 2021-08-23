В Луцке открыли крупнейший сине-желтый флаг на Волыни

"Сегодня мы отмечаем один из крупнейших национальных праздников - День Государственного Флага Украины, - отметил глава ОГА Юрий Погуляйко в ходе торжеств. - Под этим флагом Украины прошла путь испытаний и достижений и утвердилась как суверенное государство. Для украинцев это сине-желтое полотнище - не только государственный символ, к которому мы относимся с особым уважением. Флаг Украины - это символ национального единства, чести и достоинства, красоты и богатства украинской земли, стремление украинцев к миру и свободе".

Присутствующие минутой молчания почтили память героев, отдавших свою жизнь за независимую Украину.

Гости также послушали поздравления с государственным праздником Президента Украины Владимира Зеленского, который принял участие в церемонии поднятия самого большого Государственного Флага в географическом центре Украины - селе Марьяновка Черкасской области.

Именно здесь по случаю 30-й годовщины Независимости Украины установлен уникальный арт-комплекс "Географический центр - сердце Украины".

"Это арт-объект, вокруг которого расположены 25 стальных крыльев, олицетворяющих наши 24 области и наш Крым. Это действительно символ того, что подниматься вверх и быть на высоте гораздо легче вместе. И сегодня в небо одновременно поднимутся тысячи наших государственных флагов. Во всех регионах, во всех городах, по всей Украине и за ее пределами", - заявил президент.

После выступления главы государства одновременно государственные флаги были подняты во всех регионах Украины, где в рамках программы "Большая стройка" были сооружены специальные флагштоки.