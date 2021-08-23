У Луцьку відкрили найбільший синьо-жовтий стяг на Волині

"Сьогодні ми відзначаємо одне з найбільших національних свят - День Державного Прапора України, - зазначив голова ОДА Юрій Погуляйко у ході урочистостей. - Під цим прапором Україна пройшла шлях випробувань та досягнень і утвердилась як суверенна держава. Для українців це синьо-жовте полотнище – не лише державний символ, до якого ми ставимося з особливою повагою. Прапор України – це символ національної єдності, честі та гідності, краси та багатства української землі, прагнення українців до миру та свободи".

Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять героїв, які віддали своє життя за незалежну Україну.

Гості також послухали привітання з державним святом Президента України Володимира Зеленського, який взяв участь у церемонії підняття найбільшого Державного Прапора у географічному центрі України – селі Мар’янівка Черкаської області.

Саме тут з нагоди 30-ї річниці Незалежності України встановлений унікальний арт-комплекс "Географічний центр - серце України".

"Це арт-об’єкт, навколо якого розташовано 25 сталевих крил, що уособлюють наші 24 області та наш Крим. Це дійсно символ того, що підніматися вгору та бути на висоті набагато легше разом. І сьогодні в небо одночасно здійматимуться тисячі наших державних прапорів. В усіх регіонах, в усіх містах, по всій Україні та за її межами", - заявив президент.

Після виступу голови держави одночасно державні прапори були підняті в усіх регіонах України, де в межах програми "Велике будівництво" були споруджені спеціальні флагштоки.