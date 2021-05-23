В Луцке остановилось колесо обозрения. Проходит спасательная операция

В Луцке во время работы остановилось колесо обозрения, на котором застряли люди. Спасатели проводят операцию по спасению.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Инцидент произошел около 16:00 на территории парка имени Леси Украинки. На колесе обозрения находятся 12 человек, из них - шестеро детей. Угрозы жизни и здоровью людей нет. Для снятия людей с колеса привлекли 14 спасателей и четыре единицы техники.