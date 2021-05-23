В Луцке остановилось колесо обозрения. Проходит спасательная операция
В Луцке во время работы остановилось колесо обозрения, на котором застряли люди. Спасатели проводят операцию по спасению.
Инцидент произошел около 16:00 на территории парка имени Леси Украинки. На колесе обозрения находятся 12 человек, из них - шестеро детей.
Угрозы жизни и здоровью людей нет. Для снятия людей с колеса привлекли 14 спасателей и четыре единицы техники.
Напомним, на севере Италии оборвался трос на канатной дороге из-за чего упала кабина с людьми. В результате происшествия погибли девять человек.
Кроме того, 4 мая в столице Мексики обрушился метромост с поездом. В результате происшествия погибли 13 человек и около 80 получили ранения и травмы.
Ранее в Волынской области обвалился мост. В результате происшествия пострадали пять человек.